Извадиха с джет тялото на удавеното 18-годишно момче в "Аркутино"

Още по темата: Издирват тялото на 18-годишен младеж във водите на Аркутино 08.08.2025 08:41

Около 11.00 ч. в петък, тялото на 18-годишния младеж от Сливен, завлечен от морското течение предния ден, докато се къпал с приятелката си в неохраняема зона на плаж "Аркутино", е забелязано от плажуващ навътре в залива.

Сигнализирани са пешите полицейски патрули, обхождащи от сутринта плажната ивица, както и екипа с дрон, оглеждащ морето, като след съдействие на спасителите на плаж "Аркутино" тялото е извадено от водата с джет.

ОДМВР-Бургас призовава за по-голямо внимание при къпането в коварно августовско море и съобразяване на летовниците с командите на спасителите по охраняемите плажове.

Плажната сигнализация е ясно обозначена, като при червен флаг, означаващ “висока опасност”, вълнението на морето е няколко бала или има мъртви течения. Подценяването на опасности и несъобразяването с флаговата сигнализация често води до фатални инциденти.

Във връзка с нещастния случай, започва проверка дали кеят в "Аркутино" е незаконно удълбочен.