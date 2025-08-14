Изграждат стратегическа база на НАТО край Кабиле

Кметът на Ямбол иска референдум

Новите военни съоръжения ще приемат многонационалната бойна група на НАТО в България. Това съобщиха от военното министерство. Проектът, реализиран съвместно с Италия, предвижда капацитет за бригада от около 5000 войници и при нужда - цяла дивизия. Ще се разшири казармен район “Кабиле” и ще се изгради многонационален дивизионен щаб, подобен на този в Румъния, ръководещ две български бригади и бойната група на НАТО. В Безмер ще бъде базиран авиационен компонент с модерна система за командване и контрол.

Инвестицията надхвърля 100 млн. евро, като част от нея ще бъде осигурена от НАТО, а останалото - от държавния бюджет, съобщиха още от военното ведомство.

Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов подчерта, че проектът ще донесе и икономически ползи за региона чрез строителство, поддръжка и снабдяване.

В момента бойната група у нас е от 1200-1300 войници с рамкова държава Италия и участие на още седем страни, но планът е тя да нарасне четирикратно. Районът е избран заради близостта си до летища, пристанище, полигон и добра инфраструктура. Кметът на Ямбол Валентин Ревански настоява за местен референдум по темата, но такъв все още не е проведен.