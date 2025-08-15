Изслушват кандидатите за КПК на 22 август

Изслушването на кандидатите за членове на антикорупционната комисия (КПК) ще е на 22 август. Това реши номинационната комисия. До изслушването ще бъде допусната и адвокат Аделина Натина, която представи допълнителни документи. Миналата седмица номинационната комисия намери пропуски в нейната документация. Натина е единственият кандидат, който не е подкрепен от управляващото мнозинство ГЕРБ/БСП/ИТН.

Номинационната комисия, в която влизат петима души, ще изслуша кандидатите, но крайното решение ще е на депутатите. Такава процедура се провежда за първи път. Номинационната комисия се ръководи от Силвия Къдрева, зам-шеф на Сметната палата и бивш член на антикорупционната комисия.

