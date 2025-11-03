Инцидентите с дронове в Европа зачестяват: Кой стои зад тях?

През последните седмици броят на инцидентите с дронове в Европа значително нарасна, като засегнати са както Германия, така и съседните държави. Случаите варират от временно затваряне на летища до наблюдения над ключови военни обекти, включително бази на НАТО. Съвсем наскоро летище Бремен в Германия беше временно блокирано заради дрон, а снощи полицейски хеликоптер беше задействан над белгийската военна база „Клайне Брьогел“, използвана от алианса, съобщава „Шпигел“.

Наблюденията на дронове, които първоначално бяха концентрирани в Северна Европа, особено в Скандинавия, сега започват да се разпространяват и на юг. През уикенда над белгийската база „Клайне Брьогел“ бяха забелязани четири дрона, които военните и полицията се опитаха да преследват с хеликоптер. Въпреки усилията, безпилотните апарати се насочиха на север към Холандия и изчезнаха от погледа на властите, съобщава белгийската информационна агенция Белга.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен обясни, че става дума за „по-големи модели дронове, летящи на по-голяма височина“, които не само са прелетели над базата, но са предприели и действия срещу нея. Според него е била използвана апаратура за смущаване на комуникациите, макар и без успех.

„Хеликоптер и полицейски автомобили са преследвали един дрон, но са го изгубили след няколко километра“, уточни Франкен. Той допълни, че следващата седмица ще се проведе среща с полицията за анализ на заплахата и предприемане на мерки за откриване и арестуване на пилотите на безпилотните летателни апарати.

Базата „Клайне Брьогел“ е особено чувствителна поради твърденията, че там се съхраняват американски тактически ядрени оръжия. Според анализатори на НАТО, в обекта има между 10 и 15 ядрени бомби B-61, предназначени за доставка с изтребители Ф-16. Базата беше част от ежегодните маневри на НАТО за защита на територията на алианса, които се проведоха с около 2000 военни през октомври.

Същевременно, други инциденти с дронове са били регистрирани над летището в Антверпен, както и над военни обекти на Леополдбург и Марш-ан-Фамен. В Германия летището в Бремен също беше временно затворено за около час, след като дрон бе забелязан близо до пистата около 19:30 ч. Полетите на основното летище в Берлин бяха преустановени за почти два часа преди това, а в началото на октомври подобен инцидент временно блокира полетите от летището в Мюнхен.

„Шпигел“ отбелязва, че наблюденията на дронове над „Клайне Брьогел“ са част от втората нощ на подобна активност. Медията цитира белгийския министър, който описва случилото се като „явна атака“, която поражда безпокойство поради наличието на американски тактически ядрени оръжия в базата.

САЩ разполагат с около 200 тактически ядрени оръжия, половината от които се намират в Европа, включително в бази в Белгия, Германия, Турция и други страни от НАТО. За разлика от стратегическите ядрени оръжия, тактическите бомби са предназначени за бойни действия на локално ниво или в рамките на конкретни конфликтни зони.

Белгийският министър Тео Франкен заяви пред „Политико“, че „войната наистина е война с дронове и Министерството на отбраната трябва да се подготви за това“. Той обяви, че следващата седмица ще представи план за разполагане на национална система за борба с дронове на стойност 50 милиона евро. Планът включва внедряване на технологии за откриване, заглушаване и сваляне на дронове с цел защита на ключови обекти в страната.

Според анализатори, въпреки многобройните наблюдения, засега не е ясно кои стоят зад тези инциденти. Белгийските власти, както и колегите им в други европейски страни, отбелязват, че активността на дронове е концентрирана над стратегически обекти и летища, което поражда сериозни опасения относно сигурността на континента.