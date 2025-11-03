Цеца с официално изявление след развяването на българското знаме в Северна Македония

Цеца Ражнатович наруши мълчанието си и в крайна сметка коментира скандала, който предизвика в Република Северна Македония.

Преди броени дни сръбската мегазвезда имаше концерт в гр. Велес, където тя има дузина почитатели и бе дългоочакван гост.

В разгара на купона изпълнителката на емблематичния балански хит "Кукавица" развя и се наметна с българския трибагреник. Жестът изненада неприятно голяма част от присъстващите на участието ѝ. Те я освиркаха, дори имаше и такива, които видимо ядосани напуснаха залата, огорчени от видяното.

"Тук не е България!", "Срам и позор!", "Ууууууу", скандираше тълпата. Постъпката на Ражнатович трети ден е тема номер едно не само в социалните мрежи, но и в медиите в РСМ. Мнозина поискаха певицата да даде обяснение защо е постъпила така, както и да се извини на целия северномакедонски народ.

Единствено пред сръбския "Блиц" певицата коментира конфузната ситуация. По думите ѝ, тя не е целяла да предизвика неприятни усещания у феновете си, нито да прави политически пиар.

"Не е странно, че съм се наметнала с нечие знаме. Аз винаги с радост приемам всеки флаг от моята публика. Защото това е моята публика, моят народ, моите хора. Обединени сме от любовта към песента, независимо откъде идва човек", заявява Цеца пред авторитетното сръбско издание. На този етап тя отказва да говори пред която и да е медия в Северна Македония.

"Съжалявам, ако този акт е наранил някого - наистина не е било моето намерение, особено да не наранявам или обиждам домакините. Вярвам, че всички вие знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любовта и спомените, които създадохме заедно", каза Ражнатович.

И уточнява много важен момент от въпросната вечер. "Преди това държах и македонското знаме", припомни изпълнителката.