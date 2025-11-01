Дронове са забелязани над белгийска военна база

Още по темата: Затвориха летище в Испания заради дрон 28.10.2025 15:12

В началото на октомври около 15 дрона бяха забелязани над белгийската военна база Елзенборн

Няколко дрона бяха забелязани днес над белгийската военна база ''Клайне Брохел'', която се ползва от НАТО, съобщава VRT News.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен потвърди, че над военната база са забелязани дронове.

"Системата за прехващане работи. В момента текат разследвания", написа той в социалната мрежа Х.

Полицията и службите разследват случая.

Това не е първият път, когато дронове са забелязани над военни летища. През последните седмици дронове са били забелязани над европейски летища и военни съоръжения на няколко пъти.

В Дания няколко летища бяха временно затворени поради наблюдения на дронове, а летище Осло в Норвегия също трябваше да затвори въздушното си пространство.

В началото на октомври около 15 дрона бяха забелязани над белгийската военна база Елзенборн, разположена на границата с Германия. Не е известно какъв тип дронове са участвали във всички тези инциденти или кой е отговорен, но е ясно, че неидентифицираните дронове са се превърнали в истински проблем за сигурността.