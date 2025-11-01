Мистерия по време на Хелоуин парти: Няколко души припаднаха едновременно в Щутгарт

Властите в Германия подозират, че пострадалите са били упоени с нов вид наркотични капки, смесени с алкохол. Крайната цел на упояването била изнасилване

Няколко души припаднаха внезапно и едновременно по време на голямо Хелоуин парти в германския град Щутгарт, предаде ДПА.

Властите в немския град разследват дали не става дума за използване на вид наркотични капки, които водят до изпадане в безсъзнание и които обикновено тайно се слагат в коктейли и всевъзможни алкохолни напитки.

Най-малко 10 души са припаднали в местната зала "Културхаус Арена", заяви говорител на местната полицията. Всички потърпевши са съобщили, че са се чувствали зле и им е причернявало изведнъж. Екипи на Спешна помощ са дошли светкавично на терен. Една част от припадналите са откарани в болница за последващо лечение.

Симптомите на пациентите водят към наркотици, използвани за упояване на жертви с цел изнасилване, добави полицейският говорител в Щутгарт, уточнява БТА. Засегнатите също заявиха, че подозират, че тайно са им били дадени наркотици с цел изнасилване.

На мястото на събитието освен парамедици са били повикани екипи на пожарна и полиция. Електронното издание на вестник "Билд" съобщи, че на събитието е имало над 2000 души.