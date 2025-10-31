Лукашенко: „Орешник“ е страшно оръжие. Можем да ударим, ако нещата се влошат

Президентът на Беларус Александър Лукашенко потвърди, че ракетният комплекс „Орешник“ ще бъде въведен в бойно дежурство в страната през декември. Изявлението той направи по време на работно посещение във Витебска област, съобщават руски медии.

„Орешник е страшно оръжие. През декември ще влезе на бойно дежурство. За какво? Искам опонентите ни зад граница да разберат, че можем да ударим, ако нещата се влошат. Тогава ще седнем с Путин, ще вземем решение и ще ударим. Затова не се провокирайте“, обясни президентът на Беларус.

Лукашенко аргументира въвеждането на комплекса с позицията си относно конфликта в Украйна и обвини чуждестранните опоненти, че са използвали измама по време на мирните преговори в Минск.