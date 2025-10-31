Украйна фалира до няколко месеца?

Украйна е изправена пред риск от сериозна финансова криза, ако не получи допълнителна подкрепа от своите европейски партньори, съобщава списание The Economist, цитирано от руски медии.

„Ако не настъпят промени, средствата ѝ ще се изчерпат до края на февруари“, предупреждава изданието.

По изчисления на The Economist, общите военни разходи на Украйна от началото на конфликта до края на 2025 г. — включително националния отбранителен бюджет, западните доставки на оръжия и военните субсидии — ще достигнат приблизително 360 милиарда долара.

Само през 2025 г. военните разходи се очаква да възлязат на 100–110 милиарда долара, което е около половината от брутния вътрешен продукт на страната.

Изданието отбелязва, че от трите основни източника на финансиране — САЩ, вътрешни заеми и Европа — първите два вече са почти изчерпани. Това оставя Европа като основен потенциален спасителен източник за украинската икономика.

„Европейските лидери трябва да използват всички налични механизми, за да продължат подкрепата си за Киев“, подчертават авторите. По думите им, подобен ангажимент би дал на континента „историческа възможност да промени баланса на силите“ във войната и да укрепи военната и финансова независимост на Европа от Съединените щати.

Според анализа, за периода 2026–2029 г. Украйна ще се нуждае от около 389 милиарда долара под формата на военна и финансова помощ — почти двойно повече от вече получените 206 милиарда долара от февруари 2022 г. досега.

От тях 133 милиарда долара са били предоставени от САЩ. Но нарастващият скептицизъм във Вашингтон относно продължаването на помощта кара анализаторите да прогнозират, че тежестта ще се прехвърли върху европейските държави, които ще трябва да увеличат приноса си от 0,2% на 0,4% от БВП.