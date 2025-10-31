Зеленски: Путин да дойде в Покровск, ако иска, но знаем как ще завърши това

Още по темата: Владимир Путин нареди временно прекратяване на огъня за 5–6 часа 30.10.2025 15:54

Украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин може да посети покровск, но "всички знаят как ще завърши това".

"Казват, че Путин иска да дойде в Покровск? Моля! Всички ще го аплодираме, защото знаем как ще завърши това", казва Зеленски.

Коментарът му е по повод предложението от вчера на руския лидер за 6-часово прекратяване на огъня и осигуряване на достъп на журналисти до фронта край Покровск и околните населени места, които да се убедят, че украинските военни района са обкръжени - нещо, което твърди руската страна, но украинската отрича.

Според Зеленски, руснаците са струпали 170 000 войници на това направление. По думите му, Кремъл си е поставил за цел да превземе Покровск с всички необходими средства, тъй като не е успял да окупира Суми и Купянск.

„В Покровск има руснаци. Нашите войски ги елиминират малко по малко. Трябва да пазим личния си състав, тъй като окупаторите се крият в различни сгради“, обясни президентът и добави, че "ситуацията е сложна, но под контрол", а обкръжение няма.

Началникът на СБУ Васил Малюк отбеляза, че руснаците са обявили превземането на Покровск преди година и три месеца. Според него през това време те са се придвижили със 7 км. „Когато говорим за Покровск, трябва да благодарим на всички наши защитници, които работят там с изключителен професионализъм и изключителна всеотдайност. Но нека започнем с факта, че врагът за първи път заяви, че ще го превземе, преди година и три месеца. През това време те са напреднали със 7 километра. Тези невероятно мощни специалисти, в кавички, са напреднали само със 7 километра. Но са загубили десетки хиляди убити. Дори не споменавам ранените. Те просто биват смазвани там всеки ден“, каза Малюк.