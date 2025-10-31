Зеленски: Путин да дойде в Покровск, ако иска, но знаем как ще завърши това

Украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин може да посети покровск, но "всички знаят как ще завърши това".

"Казват, че Путин иска да дойде в Покровск? Моля! Всички ще го аплодираме, защото знаем как ще завърши това", казва Зеленски. 

Коментарът му е по повод предложението от вчера на руския лидер за 6-часово прекратяване на огъня и осигуряване на достъп на журналисти до фронта край Покровск и околните населени места, които да се убедят, че украинските военни района са обкръжени - нещо, което твърди руската страна, но украинската отрича.

Според Зеленски, руснаците са струпали 170 000 войници на това направление. По думите му, Кремъл си е поставил за цел да превземе Покровск с всички необходими средства, тъй като не е успял да окупира Суми и Купянск.

„В Покровск има руснаци. Нашите войски ги елиминират малко по малко. Трябва да пазим личния си състав, тъй като окупаторите се крият в различни сгради“, обясни президентът и добави, че "ситуацията е сложна, но под контрол", а обкръжение няма.

Началникът на СБУ Васил Малюк отбеляза, че руснаците са обявили превземането на Покровск преди година и три месеца. Според него през това време те са се придвижили със 7 км. „Когато говорим за Покровск, трябва да благодарим на всички наши защитници, които работят там с изключителен професионализъм и изключителна всеотдайност. Но нека започнем с факта, че врагът за първи път заяви, че ще го превземе, преди година и три месеца. През това време те са напреднали със 7 километра. Тези невероятно мощни специалисти, в кавички, са напреднали само със 7 километра. Но са загубили десетки хиляди убити. Дори не споменавам ранените. Те просто биват смазвани там всеки ден“, каза Малюк.

