Дания се подготвя за възможна война с Русия

За датската армия основната заплаха за Гренландия не е президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите амбиции за острова, а Русия, съобщава „Блумбърг“. През последната година датските разузнавателни служби предупредиха, че рискът от ескалация между НАТО и Русия в Арктика е по-висок от всякога, като подробно очертаха руските ядрени подводници и други военни способности, „в случай на война“.

На 10 октомври правителството в Копенхаген обяви втори арктически военен пакет, включващ значителни инвестиции в морската отбрана на Гренландия. Сред мерките са морски патрулни самолети за наблюдение и борба с подводници, увеличаване на броя на арктическите кораби и ледоразбивачи.

„Разглеждаме бъдещ сценарий на заплаха, с който трябва да се справим“, коментира Сьорен Андерсен, ръководител на Съвместното арктическо командване в Гренландия.

Опитът на руската армия в Украйна, нарастващото ѝ сътрудничество с Китай в Беринговия проток, повишената активност край Норвегия и постоянният контрол на сенчестия флот на Москва увеличават опасенията за надвиснала заплаха, за която Дания и нейните съюзници трябва да се подготвят.