ЕК обяви ограниченията върху украинския износ за неоснователни

Европейската комисия обяви, че забраните за износ на украински хранителни продукти, наложени от Унгария, Полша и Словакия, вече нямат основание след влизането в сила на обновеното споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна, предаде Ройтерс.

ЕК планира да работи с трите държави, „за да ги подтикне да отменят тези забрани“, като говорител на комисията уточни, че действията ще се предприемат преди да бъдат наложени допълнителни мерки. Актуализираното споразумение за свободна търговия влезе в сила вчера.