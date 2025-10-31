Полша отново прехвана руски разузнавателен самолет

Автор: Труд онлайн
Полша заяви в петък, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море за трети път тази седмица.

Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, съобщи Оперативното командване на полската армия, но както и при предишни инциденти, той не е имал подаден полетен план и транспондерите му са били изключени.

„Това представлява потенциална заплаха за безопасността на движението в региона“, се казва в изявлението. В него се добавя, че дежурни изтребители МиГ-29 са прихванали и идентифицирали чуждестранния самолет, който е бил ескортиран в съответствие с процедурите на НАТО“.

„Това е вече третата подобна ситуация тази седмица, потвърждаваща нарастващата активност на руската авиация в Балтийския регион“, заявиха от армията.

Страните от източния фланг на НАТО са в повишена готовност за потенциални нахлувания във въздушното пространство от септември, когато три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути, само дни след като повече от 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

