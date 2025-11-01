Смъртоносна семейна вражда на остров Крит отне живота на двама души, а десетки бяха ранени

Полицията е отцепила болницата

Дългогодишен спор между семействата Каргакис и Франгиадакис за пасища на южния остров Крит ескалира в смъртоносно нападение срещу село Воризия, близо до столицата на острова Ираклион, при което в петък загинаха двама души, а над 10 други бяха ранени. Властите се опасяват, че враждата може да продължи, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Съобщава се, че един от починалите е член на семейство Каргакис, а друга жена е починала от предполагаем сърдечен удар. По-ранни съобщения сочеха за трима смъртни случаи.

Местните власти потвърдиха, че няколко членове на семейство Франгиадакис вече са известни на полицията, като бащата и синовете в момента са в затвора.

В района се провежда мащабна полицейска операция.

В отговор на инцидента, началникът на гръцката полиция Димитрис Малиос пътува до Крит заедно с Фотис Дуитсис, началник на отдела за криминални разследвания на полицията. Специализиран екип от 10 души от отдела, понякога наричан „гръцко ФБР“, също ще се присъедини към операцията.

Очаква се допълнителни части от звеното за борба с тероризма EKAM да пристигнат от Атина в събота и ще останат разположени в селото.

Насилието последва бомбен атентат срещу сграда в строеж предния ден. Свидетели твърдят, че неизвестни нападатели след това са отишли ​​във Воризия и са открили безразборен огън, очевидно в акт на отмъщение. Властите съобщиха, че са били изстреляни хиляди куршуми.

Съобщава се, че нападателите са били въоръжени с автомати „Калашников“, а стрелба се е чувала в околността дълго след първоначалното нападение.

Напрежението остава високо в болница „Венизелео“ в Ираклион, където десетки роднини и жители на селото са се събрали отвън в очакване на новини за загиналите и ранените.

Полицията е отцепила болницата и е разположила екипи за борба с безредиците, за да предотврати по-нататъшни инциденти. Местни съобщения сочат, че почти всички налични екипи за спешна медицинска помощ са мобилизирани, въпреки че властите все още не са разчистили пътя към селото, за да евакуират допълнителните жертви.