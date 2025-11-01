Масово затваряне на пощенски станции предизвика размирици в селата на Гърция

За много жители на селските райони, пощенската станция е единствената точка за основни транзакции

Внезапното затваряне на 204 клона на Hellenic Post предизвика протести от местните власти и жителите, пораждайки опасения относно изолацията на селските райони и въздействието върху възрастните граждани, зависими от основни пощенски и финансови услуги, съобщава ToVima

Широко разпространен гняв избухна в селските райони на Гърция след съобщението, че 204 клона на Hellenic Post (ELTA) ще бъдат затворени незабавно. Ходът предизвика протести от местните власти, политическите партии и гражданите, които предупреждават, че това ще се отрази сериозно на услугите в отдалечените райони.

Според ELTA услугите в засегнатите региони ще продължат чрез мрежи за доставка, мобилни звена и партньорски пунктове. Пощенската служба твърди, че физическите клонове представляват по-малко от 10% от приходите, като същевременно представляват над 50% от разходите, което оправдава затварянето.

За жителите на гръцката провинция обаче решението има дългосрочни социални и икономически последици.

Таксиархис Верос, кмет на Западен Лесбос, подчерта предизвикателствата пред община, разположена в 35 села, много от които са разположени на повече от 30 км от административни центрове.

„Затварянето на тези клонове не само ще влоши пощенските услуги, но и ще създаде сериозни пречки за жителите, особено за фермерите и пенсионерите“, каза той.

Василис Кекероглу, кмет на Миноа Педиадас в Крит, предупреди, че районите, възстановяващи се от природни бедствия, разчитат в голяма степен на пощенските станции.

„Четири години след земетресението хората все още се опитват да се държат на краката си. Подобни действия тласкат жителите все повече далеч от провинцията“, отбеляза той.

Теодорос Барис, кмет на Еримантос в Ахая, повтори опасенията си относно обезлюдяването на планинските общности, заявявайки, че затварянията застрашават качеството на живот и достъпа до основни услуги като банки, училища и здравни центрове.

Антониос Гударас, кмет на Агия в Лариса, определи затварянията като „последен удар“ за селата, които вече изпитват обезлюдяване и съкращения на услугите, твърдейки, че ежедневието е все по-зависимо от градските центрове.

ELTA носи универсално задължение да предоставя пощенски услуги в цялата страна. И все пак, липсата на дългосрочно планиране, недостатъчното финансиране и неуспехът за модернизиране заплашват жизнеспособността на обществената услуга.

За много жители на селските райони – особено за възрастните хора – пощенската станция е единствената точка за основни транзакции, включително получаване на пенсии, докато местните пощальони осигуряват жизненоважни връзки с по-широкия свят.