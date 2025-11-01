Бързината и грешките на обирджиите от Лувъра издадоха следите им

Стойността на откраднатите бижута се оценява на 88 милиона евро

Обирджийките от Лувъра са допуснали няколко грешки, които са позволили на полицията да проследи заподозрените, съобщава The Wall Street Journal.

Според изданието, нападателите са подготвили туба с бензин. Те са възнамерявали да я използват, за да подпалят въздушната платформа и друго оборудване, използвано за проникване в Лувъра.

Крадците бяха подготвили туба с бензин, за да подпалят бързо асансьора, монтиран на камиона, и друго оборудване, което току-що бяха използвали, за да проникнат в музея Лувър и да откраднат френската корона.

Пожар може би е унищожил доказателства, свързващи ги с престъплението. Но времето изтичаше. Силите за сигурност се приближаваха. Затова крадците взеха критично решение: оставиха камиона непокътнат и се качиха на скутерите си, за да избягат по река Сена.

Това беше една от няколкото грешки, които предоставиха на френските власти множество криминалистични следи, позволявайки им да проследят и задържат трима от заподозрените крадци за броени дни, в допълнение към други хора с предполагаеми връзки с обира. Парижките прокурори заявиха, че на местопрестъплението са събрани над 150 ДНК, пръстови отпечатъци и други проби.

Четиричленният екип, извършил обира в Лувъра, е сравняван с „Оушънс Единадесет“ заради наглостта на операцията си. Въпреки цялата си хитрост при нахлуването в музея обаче, крадците от Лувъра са се възползвали от важните мерки и изглежда са загубили самообладание в последните минути на нападението, лишавайки ги от холивудски финал.

„Степента на небрежност е забележителна“, каза Никос Пасас, професор по криминология в Североизточния университет. „Това са нискотехнологични, нискосложни техники.“

Въпреки грешните стъпки, разследващите все още не са проследили кралските и наполеоновите бижута на стойност 102 милиона долара, които изчезнаха от един от най-внимателно наблюдаваните музеи в света.

Обирът започнал на 10 октомври, когато крадците насрочили среща със собственика на подемника, монтиран на камион, в град извън френската столица, чието име – Лувърс – наподобява това на музея.

Екипът накарал собственика на камиона да повярва, че го наемат като хамал, според прокурорите. Камионът, който има механичен асансьор, подобен на кран, обикновено се използва за повдигане на мебели през прозорци и на балкони. Вместо това крадците взели ключовете от собственика и откраднали камиона му, според прокурорите. Ако крадците се сдобили с ключово оборудване с кражбата, те също така направили свидетел на собственика на камиона, който в крайна сметка разговарял с разследващите след обира.

Девет дни по-късно, в 9:30 ч. сутринта, крадците закарали камиона на тротоар и го паркирали под балкон на двореца Лувър, който гледа към река Сена. Те носели жълти светлоотразителни жилетки, представяйки се за работници по поддръжката пред преминаващите коли.

Мястото беше внимателно избрано: точно в едно от слепите места на остарялата система за охранителни камери на Лувъра. Това позволи на екипа да остане незабелязан, докато се готвеше да нахлуе в двореца.

Планът беше двама от мъжете да останат на улицата по време на обира, подготвяйки два мощни скутера за бягство и управлявайки асансьора. Другите двама мъже се качиха на асансьора към балкона. Всеки носеше ъглошлайф.

От другата страна на прозореца на балкона посетителите на музея току-що бяха започнали да се промъкват в позлатената галерия „Аполон“, която е проектирана по време на управлението на монарха от 17-ти век Луи XIV, известен като Кралят Слънце. Сега галерията беше дом на блестящите бижута на неговите наследници.

Спокойствието на галерията внезапно беше нарушено от натрапниците. Високият звук на ъглошлайф, режещ стъкло, отекна из залата. Мигове по-късно мъж с жълта жилетка и мъж с мотоциклетна каска се изкачиха през прясно изрязан отвор в прозореца на балкона. Те атакуваха група витрини в центъра на залата.

Витрините бяха със стъкло, проектирано да издържа на куршуми, според служители на музея. Но те бързо отстъпиха място на ъглошлайфите, които крадците използваха, за да издълбаят дупки с размерите на длан в стъклото.

Мъжете взеха комплект от огърлица и обеци, които Наполеон беше подарил на втората си съпруга Мария Луиза. Изумруди с размерите на бонбони висяха от всяко парче. Те грабнаха и короната на императрица Евгения, обсипана с диаманти, тиара, украсена със сапфири, и няколко други парчета.

Обирът на Лувъра е стана на 19 октомври. Четирима души са използвали автолифт, за да стигнат до балкона на музея, след което са се отправили към галерия „Аполо“ и са взломили витрините.

Стойността на откраднатите бижута се оценява на 88 милиона евро.