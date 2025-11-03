Рухна историческа кула в Рим, има ранени (ВИДЕО)

64-годишен строителен работник беше тежко ранен при частично срутване на историческа кула в центъра на Рим, съобщи агенция АНСА.

Инцидентът е станал по време на реставрационни дейности на Кулата на графовете, разположена на булеварда на Имперските форуми – една от най-емблематичните улици в италианската столица, свързваща Колизея с площад „Венеция“.

Пострадалият мъж е бил изваден изпод отломките и транспортиран в болница в тежко състояние с черепно-мозъчна травма. Още двама работници са получили по-леки наранявания и са отказали хоспитализация. Те са били временно блокирани в частично срутената постройка, но пожарникарите са ги свалили с помощта на мобилна стълба.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната и полицията, а движението в района временно е спряно.

Кулата на графовете, висока 29 метра и датираща от XIII век, не е била използвана от 2006 г.

През последните четири години е била в процес на реставрация, която е трябвало да приключи през следващата година.