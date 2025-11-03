Сърбия е готова да продава боеприпаси на ЕС за Украйна, каза Вучич

Още по темата: Според изтеклите секретни документи: Сърбия се е съгласила да доставя оръжия на Украйна 12.04.2023 11:14

"Произвеждаме повече от Франция"

Питайте Зеленски коя балканска държава е предоставила най-много помощ на Украйна, каза сръбският президент

Сърбия е предложила на Европейския съюз възможността да закупи боеприпаси без никакъв ангажимент за тяхното използване, заяви президентът Александър Вучич в интервю за германското издание Cicero. Той отбеляза, че Сърбия произвежда повече боеприпаси от Франция, особено за минохвъргачки, а складовете ѝ са „пълни“.

„Не искам да бъда възприеман като доставчик на оръжие на враждуващите страни, но Европа се нуждае от боеприпаси. Затова предложих на нашите приятели в ЕС да подпишат договор за доставка с нас и да вземат всичко, което имаме“, каза Вучич. Според него „това би бил изключителният принос на Сърбия за европейската сигурност“.

На въпроса дали тези боеприпаси биха могли да бъдат използвани в бъдеще във войната в Украйна, Вучич отговори, че „купувачите са свободни да се разпореждат с тях както желаят“.

„Просто ни е нужен дългосрочен договор, за да можем да планираме. Винаги съм казвал, че Сърбия поддържа военен неутралитет. Но ние сме абсолютно готови да сътрудничим с европейските армии“, подчерта той и добави, че „очаква окончателен отговор“ по въпроса от ЕС.

Вучич също припомня, че Сърбия официално „осъжда нападението на Русия срещу Украйна“ и уважава териториалната цялост на последната. „Просто попитайте украинския президент Володимир Зеленски коя балканска държава е предоставила на Украйна най-много финансова и хуманитарна помощ. Отговорът може да ви изненада“, отбелязва сръбският президент. Той обаче добавя, че няма намерение да прекъсва отношенията си с Русия, включително поради необходимостта от евтини доставки на газ.