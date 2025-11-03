Президентът на Финландия: Започна нова епоха на ядрените оръжия

Президентът на Финландия Александер Стуб предупреди, че светът е навлязъл в „нова епоха на ядрените оръжия“, след изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че възнамерява да възобнови ядрените опити – нещо, което САЩ не са правили от 1992 година.

„Логиката на възпирането и стратегическата стабилност между суперсилите преминават през продължителни промени. Навлизаме в нов период, в който значението на ядрените оръжия, за съжаление, отново нараства“, заяви Стуб в реч в Хелзинки, цитирана от Франс прес.

Коментарът му идва на фона на нарастващо международно напрежение след изявленията на Тръмп, които предизвикаха безпокойство в световен мащаб. Американският лидер не уточни дали става дума за реални ядрени тестове или за изпитания на системи, способни да носят ядрени бойни глави.

От 30 години насам нито една голяма сила не е провеждала официални ядрени опити – с изключение на Северна Корея, която извърши шест теста между 2006 и 2017 г. Русия не е тествала ядрено оръжие от 1990 г., а Китай – от 1996 г.

Тръмп твърди, че Москва и Пекин извършват тайни ядрени тестове, което според него е основание и САЩ да последват примера им. Китай вече отрече категорично това обвинение.

Решението на американския президент идва на фона на засилена военна реторика след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Русия през последните години демонстрира нови оръжейни системи с ядрени двигатели – включително безпилотното подводно торпедо „Посейдон“ и крилатата ракета „Буревестник“.

Финландия, която споделя 1340-километрова граница с Русия и стана член на НАТО през 2023 г., обмисля с партньорите си в Алианса как да засили възпирането и да избегне евентуална ескалация.