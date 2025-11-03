Огромен брой невалидни бюлетини на местните избори в Северна Македония

Категорична победа за укравляващата ВМРО-ДПМНЕ

Според резултатите от 100 процента от обработените избирателни секции, публикувани на сайта на Държавната избирателна комисия в Северна Македония, може да се отбележи, че броят на невалидните бюлетини в някои общини биха могли да променят крайния резултат и да има друг победител, пише изданието „360 градуса”, цитирано от БТА.

На вчерашния балотаж за избор на кмет в 33 общини, сред които и столицата Скопие, в страната е имало почти 30 хиляди невалидни бюлетини, от които 10 528 са от гласувалите за кмет на столицата, а останалите 19 287 от гласуването в останалите 32-те общини.

В поне девет общини броят на невалидните бюлетини е по-голям от разликата между двамата кандидати, участвали в балотажа. Един такъв пример е община Карпош в Скопие. Там победителят е кандидатът на коалицията на ВМРО-ДПМНЕ Сотир Лукровски, който печели 13 512 гласа, а опонентът му Стевчо Якимовски получава 12 378 гласа. Разликата между тях е 1134 гласа. В тази община броят на невалидните бюлетини е 2834.

Друг пример, където броят на невалидните бюлетини е по-голям от разликата между кандидатите, е община Бървеница. Там разликата между победителя Йовица Илиевски от ВМРО-ДПМНЕ и Хаким Рамадани от коалицията ВЛЕН е 150 гласа, докато броят на невалидните бюлетини е 179.

В община Валандово победителят Гьоко Камчев е спечелил с 246 гласа повече от опонента си Перо Костадинов. В тази община броят на невалидните бюлетини е 291.

В списъка на населените места с голям брой невалидни бюлетини, където разликата между двамата кандидати е с доста по-малко гласове, е и Крушево. Там кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Нико Цонески е спечелил с 19 гласа повече от Томе Христовски от СДСМ. Броят на невалидните бюлетини тук е 174.

В община Пробищип броят на невалидните бюлетини е 502, а разликата между победителя Тони Тоневски и опонента му Драган Анастасов е 29 гласа.

Почти три пъти повече невалидни бюлетини от разликата между кандидатите са открити и в община Чешиново-Облешево. Там броят на невалидните бюлетини е 144, а разликата между Йорданче Костадинов от ВМРО-ДПМНЕ, който спечели, и Горанчо Кръстев от СДСМ е 52 гласа.

Ванчо Митев от коалицията, водена от СДСМ, спечели в община Зърновци с 12 гласа повече от опонента на ВМРО-ДПМНЕ Борчо Кочев, а броят на невалидните бюлетини е 55.

В община Македонска Каменица, където вчера беше избрана една от шестте жени-кметове, Соня Стаменкова от коалицията, водена от СДСМ, за нея има 32 гласа повече от тези за Димчо Атанасовски от ВМРО-ДПМНЕ. И в тази община броят на невалидните бюлетини е далеч по-голям от разликата между двамата кандидати и възлиза на 319.

В община Струга независимият кандидат Менди Кюра спечели с 12 490 гласа срещу 11 953 гласа за Арсим Далипи от Националния алианс за интеграция, воден от ДСИ, като разликата между двамата кандидати е 537 гласа - половината от броя на невалидните бюлетини, които са 1222.

Освен в тези общини, броят на невалидните бюлетини е по-голям от разликата между двамата кандидати в Демир Капия, Лозово, Росоман, Куманово и Студеничани, пише „360 градуса”.

На вчерашния втори тур на местните избори в някои общини, особено в източната част на страната, се наблюдаваше много оспорвана надпревара между кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, като разликата в гласовете между двамата кандидати в някои от общините е около десет.

Над 50 000 бяха невалидните бюлетини и на изборите на 19 октомври, а според данните на Държавната избирателна комисия всяка 16-та бюлетина е била невалидна - почти двойно повече от броя на невалидните бюлетини на местните избори през 2021 г. Само в град Скопие са регистрирани 12 270 невалидни бюлетини. В сравнение с предишни изборни цикли броят на невалидните бюлетини се е увеличил, писа тогава "Дойче веле".

На втория тур на проведените вчера местни избори коалицията, водена от ВМРО-ДПМНЕ, спечели 21 кметски места, коалицията ВЛЕН - четири, коалицията, водена от СДСМ, - трима, а Съюзът на ромите, движението ЗНАМ и Националният алианс за интеграция - по един кметски пост. Независимият кандидат Менди Кюра спечели и кметския мандат в Струга.