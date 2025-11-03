Бабиш оглави дясна коалиция в Чехия

Три партии сключват споразумение

С партньорите му държи 108 от 200 депутати

Андрей Бабиш, чиято партия “Действие на недоволните граждани” (ANO) спечели изборите в Чехия, подписа коалиционно споразумение с крайнодясната партия “Свобода и пряка демокрация” (СДП) и дясната евроскептична партия “Автомобилисти за себе си”. Коалицията има 108 от 200 места в долната камара на парламента, като на ANO са 80 места, СДП - 15, а “Автомобилистите” - 13.

Чешкият президент Петър Павел предложи на Бабиш да сформира правителството миналата седмица, което предполага официалното му номиниране за министър-председател.

71-годишният милиардер Бабиш, който вече бе премиер на Чехия, спечели гласоподователите с обещания за повишаване на държавните разходи за чешките граждани и за противопоставяне на политиката на ЕС в областта на климата и миграцията.

Бъдещото правителство иска да одобри държавния бюджет за 2026 г. на трето четене в Камарата на депутатите на 17 декември, обяви Бабиш днес пред представители на медиите.