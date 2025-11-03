Украйна може да остане без финансиране от МВФ

Ако страните от ЕС не успеят да се споразумеят за заем за репарации от 140 милиарда евро за Украйна, използвайки замразени руски резерви, Брюксел се опасява, че Киев може да загуби и нов заем от Международния валутен фонд (МВФ). Подкрепата на фонда се разглежда като критична, тъй като без нея доверието в икономическата жизнеспособност на разкъсваната от война страна може да бъде подкопано, съобщава Politico, позовавайки се на европейски източници.

МВФ в момента обмисля предоставянето на 8 милиарда долара на Украйна през следващите три години. Надеждите за тази финансова подкрепа обаче зависят от това дали страните от ЕС могат да се споразумеят да освободят на Киев 140 милиарда евро, държани в сметка в белгийския депозитар Euroclear. Подобно споразумение би уверило МВФ във финансовата жизнеспособност на Украйна през следващите години, което е предпоставка за всяко плащане от МВФ, заявили пред Politico служител на Европейската комисия и дипломати от три страни от ЕС.

Срещата на МВФ относно заема за Украйна ще се проведе през декември. Следващата среща на лидерите на ЕС, които не успяха да се споразумеят за репарационен заем през октомври поради противопоставянето на Белгия, е насрочена за 18-19 декември. Сега Европейската комисия трябва да подготви решения, които ще отговорят на опасенията на Белгия относно финансовите и правни рискове, свързани с изтеглянето на замразените резерви от Euroclear. „Времето изтича“, казва служител на ЕС.

Въпреки че заемът от МВФ е малък в сравнение с мащаба на помощта от западните страни и евентуален заем за репарации, подкрепата на фонда традиционно служи като сигнал за инвеститорите, че страната може да очаква подобрение във финансовото си състояние и прилага необходимите реформи.

Мисия на МВФ ще пристигне в Киев през ноември, за да обсъди програмата за кредитиране за следващите три години.