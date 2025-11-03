Bloomberg: Великобритания достави на Украйна още ракети Storm Shadow

Украйна наскоро е получила нова партида ракети Storm Shadow от Великобритания, за да продължи кампанията си за удари по територията на Русия, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според агенцията, доставката на неопределено количество ракети е осъществена, за да се осигури на Украйна запаси за зимните месеци на фона на вероятното засилване на руските удари.

Официално британското правителство не разкрива колко ракети вече е изпратило на Украйна.

Новите доставки на Storm Shadow за Украйна са се състояли на фона на отказа на американския президент Доналд Тръмп да предостави на Киев ракети Tomahawk.

Storm Shadow са високоточни управляеми ракети с въздушно базиране и обсег на полета над 250 километра (155 мили). Те летят с голяма скорост близо до повърхността на земята, използвайки комбинация от така наречената инерционна навигация със система за глобално позициониране и навигация по релефа на местността.

Първото потвърдено използване на ракети Storm Shadow за удар срещу РФ се състоя на 21 октомври 2025 г., когато украинските военни удариха химически завод в област Брянск. Предприятието произвежда барут, взривни вещества и компоненти за ракетно гориво, съобщи тогава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.