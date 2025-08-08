И фирма от Турция иска да чисти София

Комисия вече оценява подадените оферти

За първи път участват толкова много дружества, обяви кметът Васил Терзиев

За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина, съобщи в профила си във фийсбук кметът на София Васил Терзиев. Той обяснява, че конкурсът за сметопочистване “се оказва с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, заложени в поръчката и от доверието, което бизнесът има - че “мачът не е нагласен” и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо”.

“Ще продължавам да повтарям, че нито аз, нито общината като администрация бихме могли да имаме контрол върху това кои фирми участват в поръчките. Онова, което е в нашите ръце, е да заложим условия, които не дискриминират никого - за да имат повече фирми възможност да участват, както и да работим така, че всеки бизнес да се чувства свободен и спокоен да влезе в договорни отношения с общината”, посочва още кметът.

Общо 15 оферти от 8 различни фирми и консорциуми бяха подадени за седемте обявени позиции (всяка позиция е отделна зона).

Получени са по три оферти за зони 2, 3 и 4, по две за зони 5 и 6.

„За зона 1 и 7 офертите са по една, поради което удължаваме техния срок за кандидатстване с 2 седмици”, съобщава Терзиев.

За пръв път досега в конкурса за сметосъбиране оферта е подадена от турска компания, регистрирана в Истанбул, която е открила свой клон в София през март тази година.

От настоящите чистачи на София в новия търг участва “Титан интернешънъл холдинг”, но самостоятелно през компанията “Нелсен Чистота”. Сред кандидатите е фирмата “ЗМБГ”, която в момента чисти част от “Триадица” и “Младост” и договорите там не са изтекли. Между познатите имена, участващи в поръчката, е и това на фирмата АЕС-Х, която в момента чисти във “Витоша” и “Овча купел” като част от консорциум.

Сред кандидатите липсват имената на фирмите, свързани с Румен Гайтански, които в момента чистят една трета от София.

Комисия от експерти на Столична община и Столичния инспекторат вече оценява подадените оферти. Процесът ще премине през три основни етапа: проверка за съответствие, подробна оценка на техническото предложение и анализ на офертата цена-качество.

Условията в новите договори включват от два до 10 пъти по-високи санкции при неизпълнение, умна система за автоматичен контрол на камионите, повече техника за механизирано метене и миене на улиците и по-ефективно снегопочистване.

Общата стойност на седемте обособени позиции за сметопочистване в столицата е над 515 млн. лева и това е най-скъпата поръчка, правена някога от Столичната община. Поръчката е за сметопочистване в районите, където договорите с фирмите са изтекли, а срокът е пет години. Последният договор за сметопочистване от началото на 2020 г. е на стойност 436 млн. лв.

Въвежда се автоматизирана система за сметосъбиране, а срокът за пускането й е 8 месеца след сключване на договора.

Столична община ще задължи сметосъбиращите фирми да повишават капацитета си за механизирано събиране и извозване на отпадъците. Сметосъбиращите фирми ще трябва да осигурят по-голям брой камиони за едрогабаритни отпадъци - от един до два камиона за събиране на едрогабаритни отпадъци в зависимост от зоната. Броят и видът техника, заложени в новите поръчки, е изчислен на база анализи на броя курсове и обеми от всяка от зоните.

“Междувременно реформирахме драстично Столичния инспекторат и Столичното предприятие за третиране на отпадъците - двете ключови общински структури, които отговарят за чистотата в София. Резултатът от това е - три пъти повече санкции за сметопочистващите фирми само за една година и удължен живот на депото за отпадъци”, посочва столичният кмет.

“Заварихме София в риск от криза с боклука, корумпирана система и схеми, които източваха бюджета на столичани, докато улиците на града оставаха мръсни и задръстени с отпадъци. С решителност и последователни действия стабилизирахме цялата система и сега е ред на следващата стъпка - да подобрим услугата по сметоизвозването и почистването на улиците - с високи изисквания и строг контрол”, пише още в поста си Терзиев.