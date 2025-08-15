Калканът от 20 лв. до 35 лв. по борсите край морето

Мъжките екземпляри са по-скъпи, ватосът се предлага по 8 лв.

Четири различни цени на калкана има на рибните борси във Варна и Бургас. В момента за деликатесната риба в морската столица има оферти за 25 лв., дори за 20 лв. Обичайната цена е 30 -35 лв. за кило. В Бургас най-ниската цена за калкан е 25 лв., но има и сергии на които се предлага за по 35 лв. килото. По-скъпи са мъжките екземпляри, които са по-едри и с повече месо, но клиентите по-често купуват женските, защото обичайно една риба излиза около 2-2,5 килограма и сметката набъбва, обясняват търговците, които безплатно транжират вкусната риба. Според тях уловът по Северното ни Черноморие е голям, зареждането - стабилно, и затова могат да предлагат калкана в по-широк ценови диапазон.

На рибната борса в Бургас предлагат Риба “ватос”, която поразително прилича на калкана. Тя се харчи по 8 лева килото. Наричат я още “софийски калкан”, защото туристите, които не живеят край морето не я разпознават и често пъти биват мамени от недобросъвестни “продавачи на риба”. Пробутват им я като калкан, на четири пъти по - висока цена.

На борсата обаче, редом до ватоса, търговците са сложили и калкан, който се продава по 25 - 30 лева за килограм, а на някои сергии се продава по 35 лв. Така може наяве да се види разликата. Ватосът има много дълга и тънка опашка, каквато калканът няма.

И двете риби са и почти еднакво вкусни, смятат наредените купувачи.

В момента “царицата” на борсата в Бургас е есетрата - 17 лева килото. Цените са указани вече и в евро. Пресният едър лаврак е 20 - 22 лева, ципурата - 19 лева, 10 лева е чистеният хек.

Гвоздеят на борсата, най- скъпо продаваният морски дар е рак, който е на цена 30 - 40 лева и надминава дори калкана. Рачетата са дребни и все още живи, и са истинска атракция за купувачите. Мнозина сятат, че цената им е твърде висока и обясняват, че това е т.- нар. “прав рак”.

“В момента рибарите не влизаме в морето. Безрибие е, защото морето е много бурно”, обясни Димитър Янчев - Брадата от рибарското селище Ченгене скеле край Бургас. Духа силен вятър, и вълните са двуметрови.

Наближава обаче есенния риболов и морските вълци се стягат за паламуда. Миналата година есента бе “паламудена” и имаше много от най - желаната и вкусна риба. Рибарите се надяват и тази есен добра слука да напълни лодките им.

На рибната борса в Бургас най-народна е цената на сафрида, защото е доста дребен - 3 лева, а по-едрият се харчи по 10 лева. Във Варна има едър сафрид по 15 лв./ кг и дребен, наричан още граца - по 4-6 лв. Цацата е по 7 лв., хамсията - по 10 лв., има и вносна прясна сардина за 9 лв./кг. Писията, държи цена от 20 лв./кг.

По 18 лв. се харчат зарганът и акулата, която е в бутикови количества и не винаги е налична на щандовете. Там се предлага и пресен скорпид за 15 лв. килото. Въпреки че чистенето му изисква голямо внимание заради отровните шипове, месото му е много вкусно и е търсен от познавачи.

Най-скъпата риба на борсата в момента е върховият черноморски хищник - леферът. Предлагат се малки количества за 35 лв./кг. Тук там се продава чернокоп, който е бебето на лефера. Цената му също е по-скромна -15-17 лв./кг. В разгара на лятото освен риба, клиенти масово купуват и черноморски миди за 5 лв. килото.