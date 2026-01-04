Катастрофа затвори пътя Мездра-Ботевград при Лютидол

Временно се ограничава движението в посока София по пътя Лютидол-Новачене (в направлението Мездра-Ботевград) в района на Лютидол преди втория тунел поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Въведен е обходен маршрут в посока София през Искърското дефиле.

В района на Лютидол е катастрофирал товарен автомобил, няма данни за пострадали, съобщи БТА, позовавайки се на информация от пресцентъра на МВР. Временно движението е затрудено, като трафикът се пренасочва през Своге.