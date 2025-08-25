Катастрофа край София прати петима в болница

Петима са ранени при катастрофа край София, съобщават от областната дирекция на МВР.

Около 7 часа вчера, 24 август, в ОДМВР-София е постъпил сигнал за пътен инцидент на главен път 1-8, в посока ГКПП Калотина. На място е установен лек автомобил с немска регистрация, който се е ударил в бетонна ограда.

Трима пътници са настанени в болница с контузия в коремната област, без опасност за живота. Водачът и друг от пътниците са настанени в отделение по травматология.

По случая е образувано досъдебно производство.