Катастрофа предизвика километрично задръстване на магистрала „Тракия“ при Стара Загора

Катастрофа затруднява движението по автомагистрала "Тракия" на километър 196 посока Бургас.

Километрично задръстване се е образувало заради инцидента на няколко километра преди детелината за Стара загора.

"Отбивайте през отбивката за Богомилово на 185 км посока Бургас преди Стара Загора, има катастрофа. Колите не са преместени още и опашката е много голяма", съветват потребители в мрежата.

"В 09:04 ч. е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация, същото е между два леки автомобила. Оказва се медицинска помощ на един човек. На място има полицейски екип. Движението в района на местопроизшествието е спряно, а движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут", посочват от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

"Временно e органичено движението при км 196 на АМ “Тракия“ в посока Бургас поради ПТП", съобщават от АПИ. Трафикът осъществява по обходен маршрут: от пътен възел "Свобода"-път II-66 - околовръстен път Стара Загора-път I-5, пътен възел Стара Загора - АМ "Тракия", като се регулира от "Пътна полиция".