Китайските власти призоваха хората с тегло под 50 кг да не излизат навън

Хората с тегло под 50 килограма в някои райони на Китай бяха помолени от властите да си останат вкъщи днес.

В северните райони на страната бушуват бурни ветрове - децата не ходят на училище, парковете са затворени, масовите събития са отменени, а синоптиците прогнозират ураганни пориви.

Милиони бяха призовани да останат на закрито, като някои държавни медии предупредиха, че хората с ниско тегло могат да бъдат "лесно издухани".

Очаква се ветрове, достигащи 150 км/ч, да обхванат Пекин, Тиендзин и други части на региона Хъбей от петък до неделя, докато студен вихър се движи на югоизток от Монголия.

За първи път от десетилетие Пекин издаде оранжева тревога за бури - втората по сила в четиристепенна система за метеорологични предупреждения.

🇨🇳 Strongest Winds in Decade Hit North and Northeast China, Orange Alert Issued



According to Beijing weather station, gusts of wind will reach 41 m/s in places on Saturday.



Temperatures are also expected to plummet to 14 degrees Celsius, about 13 degrees lower than the previous… pic.twitter.com/kq9ev2UJB1