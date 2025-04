Китай изправи роботи срещу хора на полумаратон (ВИДЕО)

Двадесет и един хуманоидни робота се присъединиха към хилядите бегачи на полумаратона „Иджуан“ в Пекин - за първи път тези машини се състезават заедно с хора по 21-километровото трасе, съобщава Reuters.

Роботите на китайски производители като DroidUP и Noetix Robotics бяха с най-различни форми и размери, някои от тях по-къси от 120 см, а други високи до 1,8 м. Една компания се похвали, че нейният робот изглежда почти като човек, с женски черти и способност да намига и да се усмихва.

"Tiangong Ultra" clinched the WORLD'S FIRST humanoid robot half-marathon title with a time of 2h40m in Beijing E-Town!



20 teams participated | "Human-robot co-run" format



Rules: Battery swaps & repairs allowed (time counted toward results).