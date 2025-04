Кое е нещото, което тревожи Илон Мъск? (ВИДЕО)

Ръководителят на Министерството на правителствената ефективност (DOGE) Илон Мъск сподели опасенията си за страната и бъдещите поколения по време на втората част от ексклузивното си интервю с главния политически водещ на Fox News Брет Байер.

„Е, има много неща, за които предполагам, че се тревожа. И някои от тези неща ще изглеждат езотерични за хората. Раждаемостта е много ниска в почти всяка страна и ако това не се промени, цивилизацията ще изчезне“, каза Мъск във втора част от ексклузивното си интервю за „Специален доклад“ в петък.

Мъск посочи намаляващата раждаемост в САЩ и Корея, предупреждавайки, че "нищо не може да промени това. Човечеството умира и хората – това просто не е нещо, на което сме еволюирали, за да реагираме.“

Baier: What's the biggest thing that keeps you up at night?



