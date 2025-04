Точно два месеца след трагедията в Потомак: Самолет на Delta Airlines едва не се сблъска с военен самолет

Самолет на Delta Airlines, превозващ 136 души, едва не се сблъска с военен самолет в петък следобед. Инцидентът се е случил на същото летище в окръг Колумбия, където сблъсък във въздуха отне живота на 67 души през януари.

Полет 2983 на Delta Airlines е напуснал гейта си на Националното летище Роналд Рейгън във Вашингтон в 14:55 ч. местно време и е получил разрешение за излитане до Минеаполис-Св. Павел около 15:15 ч

Докато търговският самолет се насочвал на юг над река Потомак, група от четири самолета Northrop T38 Talon е пътувала на запад към Националното гробище Арлингтън.

Airbus A319 и военният самолет са пресекли пътя си на секунди един от друг, което е довело до предупреждение на борда в пилотската кабина на пътническия самолет.

„При това излитане … имаше ли действителен самолет на около 500 фута под нас, когато излязохме от DCA“, попитали търговските пилоти ръководителите на полети, съобщи CNN, цитирайки аудио от LiveATC.net.

„Потвърждаваме“, отговорил контролер.

Предупреждението, получено в пилотската кабина на Delta, се нарича „препоръка за резолюция“, която предупреждава пилотите да предприемат маневри, за да избегнат опасни траектории на полета. Предупредителната система е част от системата за предупреждение за трафик и избягване на сблъсък на самолета с друг летящ обект.

„Нищо не е по-важно от безопасността на нашите клиенти и хора“, каза говорител на Delta. „Ето защо екипажът следваше процедурите за маневриране на самолета според инструкциите.“

🚨 NEAR MISS AT DCA! 🚨"WAS THERE AN ACTUAL AIRCRAFT 500FT BELOW US?"



Delta A319 (#DL2983) departing Washington-DCA received a TCAS RA after coming dangerously close to USAF T-38 #DRAGO61,which was on a flyover for a fallen soldier.

FAA investigating.#NearMiss #Delta #USAF #DCA pic.twitter.com/8boHSFvNcD