Комисията за защита от дискриминация ще проверява случая със сваленото от самолет дете с увреждане

Авиокомпанията: Пътниците бяха агресивни в самолета

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще извърши проверка по случая със сваленото от самолет дете, съобщават от КЗД. Комисията се е самосезирала по доклад на председателя Елка Божова. Тя предлага да бъде образувано производство пред КЗД на основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на закона от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложат предвидените наказания.

„Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка, с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак „увреждане“, посочва в доклада си Божова, цитирана в пресинформацията.

Председателят на Комисията припомня, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.

Според Божова е засегнато и правото от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя на хората с увреждания да имат „достъп“ до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов е внесъл тази сутрин сигнал в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) заради случая с авиокомпания „Райънеър“, съобщи БТА, позовавайки се на информация от министерството. По случая е разпоредена и проверка от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече.

От авиокомпанията също разпространиха своя позиция по повод случая със сваленото от самолета българско семейство с трудноподвижно дете. "Наземните служители на софийското летище, които отговаряха за товаренето на количката в самолета, не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в информацията.