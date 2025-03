Конър Макгрегър ще се кандидатира за президент на Република Ирландия

Конър Макгрегър, легендата в смесените бойни изкуства и бивш шампион на UFC, обяви в социалните медии, че ще се кандидатира за президент на Република Ирландия на изборите през ноември 2025 година.

36-годишният Макгрегър каза, че ще се бори срещу Европейския пакт за миграция и убежище, дори се срещна с Доналд Тръмп в Белия дом, където обсъди нелегалната имиграция и защитата на ирландската идентичност.

Бившият ММА боец ​​е противоречива фигура в страната си, тъй като е замесен в няколко обвинения за нападение и изнасилване.

"Бъдещето на Ирландия с мен като президент", написа Макгрегър в платформата Х, придружавайки съобщението с призив към привържениците си: "Гласувайте за Макгрегър и накарайте гласа си да бъде чут!"

Бившият ММА боец ​​изрази несъгласието си срещу Европейския пакт за миграция и убежище, споразумение, което регулира управлението на пристигането на мигранти в Европейския съюз.

"Ще бъда любопитен да чуя аргументите на представителите на нашето правителство, за да оправдаят пламенното си придържане към този пакт", каза Макгрегър.

"Кой друг ще се противопостави на правителството и на този законопроект? Всеки друг кандидат за президент, който се опитат да издигнат, няма да им окаже съпротива. Аз ще съм този, който ще се противопостави!", добави той.

Конър Макгрегър обяви, че ако бъде избран за президент, ще подложи на референдум Европейския пакт, съобщава агенция Agerpres, цитирана от Digi24.

"Ирландия, изборът е лесен. Гласувайте за мен като президент и ние ще спасим Ирландия заедно", написа той в съобщението си в социалната мрежа X.

Ireland, the choice is yours and it is an easy one. Vote for me as your President and we will SAVE IRELAND TOGETHER! 🇮🇪❤️🙏 https://t.co/tLGdPITwnr