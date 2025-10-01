Левски би ЦСКА в дербито на Трета лига

Дубълът на Левски срази с 2:1 третия тим на ЦСКА в отложен мач от 6-ия кръг на Югозападна Трета лига.

На стадион „Георги Аспарухов“ капитанът Кристиян Йовов откри за „сините“ в 12-та минута, но гостите успяха да изравнят в средата на първото полувреме. Александър Калчев донесе победата на „Левски“ в 55-та минута.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на седмо място във временното класиране с актив от 17 точки.

Левски II: 1. Огнян Владимиров, 2. Иво Мотев, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Антон Манов, 8. Радостин Стоилов, 9. Александър Калчев (65 – 16. Кирил Манчев), 10. Кристиян Йовов (к), 11. Калоян Атанасов (87 – 17. Кирил Котев).

ЦСКА III: 1. Александър Марков, 5. Димитър Христов (86’ 22. Антон Толев), 2. Иван Настаев, 3. Румен Рангелов (к), 18. Димитър Петров, 16. Борислав Бенов (86’ 14. Мартин Ситев), 8. Илиян Димитров, 7. Димитър Урумов (62’ 21. Роберто Щилянов), 20. Калоян Пулев (86’ 6. Светозар Евтов), 11. Васил Каймаканов (74’ 13. Пламен Златанов), 9. Александър Ив. Георгиев.

Резерви:

31. Станислав Танев, 22. Антон Толев, 4. Деян Кирилов, 6. Светозар Евтов, 10. Кирил Георгиев, 15. Николай Стефанов, 14. Мартин Ситев, 13. Пламен Златанов, 21. Роберто Щилянов.

Старши треньор:

Даниел Моралес.