Фенове направиха изненада на Йончев и Керимов

Група заклети фенове на ЦСКА спазиха традицията да припомнят подобаващо славни дати от историята на най-успешния футболен клуб. На 1 октомври се навършиха 45 години от победата над действащия европейски шампион Нотингам, която канонизира „червените“. След триумфа над Аякс през 1973-а втори действащ крал на континента падна под силата на ЦСКА.

Феновете направиха специална картина и плакети за главните герои в мачовете срещу Нотингам – Цветан Йончев и Ружди Керимов. Двамата вкараха при победите с по 1:0. Подаръците за Йончев пропътуваха зад Океана. От много години славният нападател живее в Чикаго. Трудна е връзката с Керимов, чийто плакет засега остава у феновете и ще чака бившият халф на ЦСКА да си го вземе.

Инициативата на запалянковците е изключително благородна и целта е да се пази армейския дух. Преди Йончев и Керимов бяха почетени рождените дни на Георги Денев, Димитър Пенев, Аспарух Никодимов и Димитър Якимов, както и паметта на Крум Янев и първите шампиони от 1948 година. Феновете обещават, че няма да има нито една забравена славна дата от историята, която да бъде подмината.