Левски брани своя рожба от... свои

Фенове на Левски направиха изключително грозно посегателство към свой, което може да стигне до съд. Запалянковци изгориха снимка на юношата Асен Митков, който е капитан на младежкия национален отбор. Изблик на гнева стана загубата с 0:2 от Славия, при която халфът игра. В социалните мрежи има дори заплахи към Митков, че повече няма да играе за Левски. При селекционера на младежите Тодор Янчев, който е легенда на ЦСКА, футболистът е твърд титуляр.

„Нашият юноша Асен Митков стана обект на крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи – написа Левски в официално съобщение. - До нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него. Критиката към играта и спортните резултати са част от футбола и ние я приемаме. Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба, са абсолютно неприемливи и в разрез с ценностите, които Левски отстоява. Клубът застава твърдо зад Асен Митков и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.“

Хулио Веласкес, треньорът на Левски, посочи като огромен проблем очакванията на фенове отбор да печели във всеки мач. След 0:2 от Славия отборът му победи Спартак с 3:1 във Варна. „Тимът ни показа мъдрост и зрялост – рече испанецът. - Винаги трябва да си уравновесен и при загуба, и при равенства.“