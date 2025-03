Летище Хийтроу съобщи, че е възобновило изцяло работата си

Лондонското летище Хийтроу съобщи днес, че е отворено и че изцяло е възобновило работата си.

Съобщението бе направено ден след като пожар прекъсна електрозахранването и принуди най-натовареното летище в Европа да затвори.

Аварията беше причинена от пожар в близка подстанция. Според полицията причините за огъня не са подозрителни, но разследването продължава.

Затварянето на Хийтроу причини пътнически хаос по целия свят.

Засегнати от спирането на работата на "Хийтроу" бяха над 200 000 пътници. Пристигащите самолети бяха пренасочени към други летища в Европа.

Flights have resumed at Heathrow following yesterday’s power outage. If you’re due to travel today, we advise you to still contact your airline for your latest flight information before heading to the airport. (1/2) pic.twitter.com/bBUCx1mAMt