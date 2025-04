Лимузина от автопарка на Путин се подпали след експлозия в центъра на Москва (ВИДЕО)

Лимузина от гаража, който обслужва руския президент Владимир Путин се е подпалила след експлозия на улица до централата на ФСБ на "Любянка" в Москва, съобщават на интернет-страниците си редица британски издания.

Публикувани кадри показват, че огънят е тръгнал от двигателя и бързо е обхванал вътрешността на представителната кола. Става дума за "Аурус Сенат" на стойност 275 хиляди паунда. Хора от близките заведения са започнали гасене преди идването на пожарната.

🚨BREAKING: Limo from Putin's fleet explodes and catches fire in Moscow amid assassination paranoia



Reports did not reveal who was using the car - believed to be owned by Putin’s Presidential Property Management Department - when the shocking incident occurred. pic.twitter.com/ixo6HsRXCC