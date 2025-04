МО на Русия обвини Украйна, че продължава с ударите по енергийни съоръжения, въпреки примирието

Въпреки изявленията на Володимир Зеленски, че Украйна ще спре с унищожаването на руски енергийни съоръжения, през последните 24 часа украинските въоръжени сили продължиха атаката си срещу руската енергийна инфраструктура.

Това съобщи руското министерство на отбраната.

''Независимо от изявленията на Зеленски за предполагаемото прекратяване от страна на режима в Киев на умишленото унищожаване на руски енергийни съоръжения, украинските въоръжени сили само са увеличили броя на атаките срещу енергийната инфраструктура в Курска и Белгородска област на Руската федерация“, отбелязва ведомството.

#BREAKING:❗️Ukraine’s only INCREASED attacks on Russian energy infrastructure despite Zelensky’s truce claims — Russian MoD pic.twitter.com/vj8KxvOZVs