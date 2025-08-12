Руските аерокосмически сили започнаха да използват дронове с еднократна употреба „Геран-2“ за разполагане на противотанкови мини PTM-3, които се намират в контейнери, прикрепени под фюзелажите на самолета, пише Military Watch Magazine. Кадри от фронтовата линия показват как две украински машини са били уцелени от мини, хвърлени от самолета. Възможността за разполагане на мини от въздуха с помощта на много широко разпространени нискобюджетни самолети осигурява нова степен на гъвкавост на руските усилия за борба с противоминна война и е потенциално нискобюджетно средство за противодействие на много големите количества бронирана техника на Украйна, която включва както хиляди танкове и други машини, наследени от Съветския съюз, така и стотици други съветски и западно проектирани машини, доставяни от целия западен свят.

Капацитетът на руския отбранителен сектор за производство на дронове „Геран-2“ се е разширил значително от 2022 г. насам, като през май списание „Икономист“ съобщи, че производството в основното производствено съоръжение, фабриката „Алабуга“ в Татарстан, се е увеличило повече от десетократно от 300 на месец до над 100 на ден. По това време се съобщаваше, че индустрията е на път да може да произвежда 500 дрона „Геран-2“ дневно. Очаква се увеличеният брой да доведе до поемане на по-широк спектър от роли на самолета, като евентуалното противоминно действие е първата от многото.

Коментирайки новите кадри, руският военен Telegram канал NGP-Razvedka съобщи, че това е „премиерата на най-новата тактика за дронове срещу наземни цели“. „Geranium извършва дистанционно миниране на вражески снабдителни маршрути в реално време, в резултат на което една транспортна единица се срива, докато друга с раздробена пехота успява да избяга, макар и не много далеч в такова състояние“, добавиха от него, отбелязвайки: „Системата за насочване ще бъде усъвършенствана, тактиката на използване ще бъде разширена и логистиката на нацистите ще се превърне в пълен кошмар. Обхватът на Geranium е над 1000 км, разбирате ли какво означава това?“ Руски източници често наричат украинските сили „нацисти“, подчертавайки участието на неонацистки части като батальон „Азов“ във войната в Украйна за целите на връзките с обществеността. Докладът предполага, че пътища до 1000 километра навътре в контролираната от Украйна територия могат да бъдат минирани от въздуха, което ще причини огромни трудности за логистичните усилия.

Използваната мина РТМ-3 е малка, което позволява носенето на няколко от всяка машина „Геран-2“, и има магнитен детонатор, който я оптимизира да реагира на преминаването на превозни средства над нея. Загубите на украинска бронетанкова техника са значителни от началото на пълномащабните военни действия през февруари 2022 г., като Т-64, които преди това бяха гръбнакът на флота, играят намалена роля поради липса на попълване на резерви, докато непрекъснатите доставки на танкове Т-72 и РТ-91 от Полша, по-специално, са станали критични за поддържането на броя на танковете. Високите очаквания за американския танк M1A1 Abrams бяха разочаровани, като се смята, че 87% от доставените на Украйна машини са били унищожени или заловени до юли 2025 г.