Бойци от група "Център" са поели контрол над селището Луначарское в ДНР, съобщи руското Министерство на отбраната в изявление, цитирано от РИА Новости.

"В резултат на активните операции, подразделения от групировката войски "Център" завършиха освобождаването на селището Луначарское в Донецката народна република", съобщиха от ведомството.

Освен това, руски военнослужещи разгромиха вражеската армия в районите на населените места Димитров, Доброполе, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск и Гродовка в ДНР, както и близо до Новопавловка и Филия в Днепропетровска област.

Загубите на украинските въоръжени сили в този участък на фронта бяха: до 410 военнослужещи; пет бронирани бойни машини; 11 автомобила; пет полеви артилерийски оръдия; станция за електронна борба, уточняват от военното ведомство.