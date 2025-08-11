МО на Русия: 20 украински дрона са свалени над руски региони и Черно море

Още по темата: Стратегията на Украйна да не отстъпва територии е нереалистична, пише FT 11.08.2025 13:46

Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха 20 украински дрона от типа самолети над Черно море, Московска област и няколко други региона на Руската федерация. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"На 11 август, от 07:20 ч. московско време до 13:00 ч. московско време, дежурни системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 20 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Калужска, Брянска област, Московска област и над Черно море", се казва в съобщението.