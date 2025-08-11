Стратегията на Украйна да не отстъпва територии е нереалистична, пише FT

Още по темата: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин 11.08.2025 09:02

Стратегията на Украйна и нейните поддръжници за невъзможността за отстъпване на територии при сключване на мирно споразумение е нереалистична в настоящите условия, пише Financial Times (FT).

Анализаторите казват, че Украйна губи на бойното поле и че "проблемът с човешката сила на фронтовата линия става все по-остър", съобщава колумнистът на вестника Гидеон Рахман.

"Гледайки бъдещето на Украйна в по-широк план, ключови европейски правителства разбират, че спорът не може да се свежда единствено до териториален въпрос", казва той, цитиран от "Ведомости".

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви пред CNN, че Москва и Киев обсъждат възможността за размяна на територии за разрешаване на конфликта. "Представители на техническите групи преговарят. И това е добра новина, защото те ще решат дали ще има размяна на територии и какви ще бъдат те", каза той.

The Wall Street Journal, позовавайки се на двама европейски представители, написа на 9 август , че Украйна и Европа са представили своя план за прекратяване на украинско-руския конфликт. Според вестника, според плана на Украйна и Европа, размяната на територии с Русия може да бъде само на взаимна основа.