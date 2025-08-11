Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Украинският президент Володимир Зеленски получи дипломатическа подкрепа от Европейския съюз и НАТО преди планираната среща на върха на 15 август между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска . Киев се опасява, че срещата може да се проведе без участието на Украйна, като резултатът от нея потенциално застрашава националните интереси, пише Ройтерс.

Въпреки че говорител на Белия дом заяви, че Тръмп не изключва участието на Зеленски, в момента се подготвя само двустранен формат на преговори. Ден преди това руски въздушни удари в Запорожка област раниха най-малко 12 души, което според Зеленски потвърждава необходимостта от нови санкции срещу Русия.

Зеленски казва, че всички решения, взети без Украйна, ще бъдат „мъртвородени“ и неприложими.

Лидерите на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Полша, Финландия и Европейската комисия подчертаха, че всяко мирно споразумение трябва да отчита интересите за сигурност на Украйна и Европа. Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас подчерта, че всяко споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Киев и ЕС.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че срещата на върха ще бъде „тест“ за Путин и подчерта, че Украйна има право самостоятелно да определя геополитическото си бъдеще. Същевременно той отхвърли възможността за правно признаване на руския контрол над окупираните украински територии.

Напрежението се засилва, след като от Москва идват остри изявления, като Дмитрий Медведев и Мария Захарова отправят обидни коментари за Европа и Украйна в неделя, а прокремълски коментатори прогнозират опити за консолидиране на контрола на Русия върху допълнителна територия.

В допълнение към Крим, който анексира през 2014 г., Русия официално претендира за украинските области Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка, въпреки че контролира само около 70% от последните три. Тя държи по-малки територии в три други региона, докато Украйна твърди, че държи част от Курската област на Русия.

Сергей Марков, прокремълски анализатор, заяви, че размяната може да доведе до предаването на 1500 кв. км от Русия на Украйна и получаването на 7000 кв. км, които според него Русия така или иначе ще завземе в рамките на около шест месеца.

Той не предостави доказателства в подкрепа на нито една от тези цифри. Русия е завзела около 500 кв. км територия през юли, според западни военни анализатори, които твърдят, че нейният ожесточен напредък е дошъл с цената на много големи жертви.

Западни експерти предупреждават, че евентуално договорено решение между Тръмп и Путин без Украйна може да бъде катастрофа за Киев и неговите съюзници.

„Това, което виждаме от Аляска, почти сигурно ще бъде катастрофа за Украйна и Европа“, предупреди Филипс П. О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета „Сейнт Андрюс“.

Украинският анализатор Володимир Фесенко подчерта: „Общата позиция с европейците е нашият основен ресурс“.