"Калашников" разполага с достатъчен капацитет за производство на оръжия АК-12К и РПЛ-20

Производителят на огнестрелни оръжия "Калашников" разполага с достатъчни мощности, за да изпълни поръчката на Министерството на отбраната на Русия за доставка на автомати АК-12К и ръчни картечници РПЛ-20 на руските войски, заяви в понеделник главният изпълнителен директор на групата "Калашников" (Kalashnikov Group) Алан Лушников, предава ТАСС.

На 11 юли руското Министерство на отбраната съобщи, че министърът на отбраната Андрей Белоусов е поставил задачата да се проработи възможността съвместно с групата "Калашников" за увеличаване на доставките на ново стрелково оръжие както за подразделенията на Въздушно-десантните войски, така и за щурмовите групи на всички руски бойни групи, действащи в зоната на специалните военни операции в Украйна.

"Наистина, автоматите АК-12К и картечниците РПЛ-20 са нашите два нови продукта, които навлязоха много активно на полето на военните действия и станаха достъпни за бойната група "Днепър"... Нашите възможности са достатъчни, за да изпълним поръчката, която сега обсъждаме с Министерството на отбраната. Следователно целият въпрос се състои във времевата рамка, в която клиентът ще вземе съответното решение", каза изпълнителният директор на концерна.

Голяма партида автомати АК-12К е пристигнала за силите на бойната група "Днепър", които сега използват тези оръжия, добави той.

"Бях там [в зоната на отговорност на бойната група "Днепър"] и видях всичко лично, обсъдих проблемите с командира. Това е толкова добро оръжие, което се оказа много търсено, то е компактно и леко и е способно да изпълнява бойни задачи. Същото се отнася и за картечницата РПЛ-20. Това е много лека и компактна щурмова картечница, която помага за постигане на много добра плътност на огъня", каза Лушников.

Както съобщи Министерството на отбраната на Русия на 11 юли, командирът на бойна група "Днепър" генерал-полковник Михаил Теплински е докладвал на министъра на отбраната Белоусов за оперативната оценка на партида от 5,45-милиметрови автомати АК-12К и картечници РПЛ-20, разработени от концерна "Калашников", като са взети предвид препоръките на военнослужещи, сражаващи се в зоната на специалните военни операции.

Подобрените бойни свойства на усъвършенстваните стрелкови оръжия се оказаха особено ефективни при щурмови операции благодарение на тяхната ергономичност, повишена прецизност, точност на огъня и надеждност, съобщи военното ведомство.