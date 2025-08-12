МО на Русия: Руски войски удариха предприятие на украинския военно-промишлен комплекс

Руски войски нанесоха удари по предприятие на украинския военно-промишлен комплекс, както и по временни пунктове за разполагане на подразделения на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 142 района. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия от групировките войски на Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха щети на предприятие от военно-промишления комплекс на Украйна, цехове за производство на далекобойни безпилотни летателни апарати и местата за тяхното съхранение, складове за боеприпаси, учебен център за подразделения на Въоръжените сили на Украйна, както и на временни пунктове за разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 142 района“, съобщиха от министерството.