Европейските елити се нуждаят от „враг“ в лицето на Русия

Европейските елити се нуждаят от „враг“ в лицето на Русия на фона на остра социално-икономическа криза, за да обвиняват Руската федерация за собствените си провали. Това каза в интервю за изданието „Експерт“ официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„За да се оправдае агресията и да се канализира натрупващият се в обществото негативизъм срещу Русия, е стартирана многокомпонентна кампания за клевета, подхранвана от постоянни провокации, фалшификации и откровени лъжи. На фона на остра социално-икономическа криза, съвременните евроелити жизнено се нуждаят от „враг“, на когото да обвиняват всичките си собствени проблеми и да отписват провалите си“, каза тя.

Според Захарова, евроатлантическите столици продължават да мечтаят да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия и са готови на всичко, за да изпълнят тази мания. „Ръцете на Запада създадоха и подхранваха неонацисткия киевски режим, фиксиран върху унищожаването на всичко руско. Блицкригът срещу нашата страна се провали, санкциите се провалиха, напомпването на киевските главорези с оръжие не може да промени ситуацията на фронта“, добави дипломатът.

Освен това, както отбеляза представителят на руското дипломатическо ведомство, опитите за насаждане на „антируска, русофобска матрица на съзнанието“ по света продължават.

„И е важно да се разбере, че тя е била насаждана и насърчавана там от векове. От вестниците и пресата на 19-ти век до бясната антисъветска пропаганда и холивудското кино на 20-ти век, до фалшивите кампании и „много вероятните“ провокации на новото хилядолетие. Днес сме свидетели на апогея на тези русофобски усилия“, обобщи официалният представител на руското външно министерство.