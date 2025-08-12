"Калашников" достави дрона "Квазимаща" на фронта, способен е да остане във въздуха 20 дни

Руските войски на фронта в Украйна са получили дронове, произведени от компанията "Калашников", способни да останат във въздуха 20 дни.

Агенция ТАСС цитира Леонид Рокеах, директор на отдела за износ на безпилотни летателни апарати и летателни боеприпаси в "Калашников". Високоавтономният дрон се нарича "Квазимаща".

"Дронът може да остане във въздуха до 500 часа. Като правило не е необходимо да работи непрекъснато. Обикновено работи 24 часа. През това време дронът остава във въздуха, след което се спуска и проверява, евентуално се сменя дизеловият му генератор или нещо друго", каза цитираният служител.

Според него "Квазимаща" в момента се използва в района на "специална военна операция", официалното наименование, използвано от Русия за войната в Украйна.

Автономният дрон е свързан чрез кабел с наземния контролен център. Представителят на "Калашников" заяви още, че енергията и информацията се предават на дрона чрез кабел.

Задачите на това устройство включват охрана на периметъра и обекта. За граждански цели може да се използва за наблюдение на мащабни събития.

Според производителя, "Квазимаща" е базирана на безпилотната платформа "Квази-маст" за дългосрочно повдигане и транспортиране на електронно оборудване на голяма височина.

От въздуха дронът осигурява непрекъснато видеонаблюдение във видимия и инфрачервения диапазон, с възможност за предаване на информация до наземни терминали в реално време.

В случай на прекъсване на захранването от наземния източник, дронът извършва безопасно кацане, твърди компанията производител, цитирана и от Antena 3 CNN.