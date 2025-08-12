Руски военнослужещи от групировката "Юг" унищожиха гаубица М114, минохвъргачка, складове с боеприпаси и украинска пехота край село Серебрянка в Донецката народна република. Това съобщиха пред ТАСС от руското Министерство на отбраната.

"Благодарение на координираната работа на разузнавачите и екипажа на 300-мм РСЗО "Торнадо-С" личният състав, транспортът и складовете с боеприпаси на противника бяха унищожени. Продължавайки разузнаването на района, екипажите на БПЛА откриха и замаскираните огневи позиции на две вражески оръдия - 155-мм гаубица М114, произведена в САЩ, и 120-мм минохвъргачка. С помощта на ударния БПЛА, благодарение на високото майсторство на екипажите, и двете цели бяха бързо унищожени", се казва в доклада.

От военното ведомство отбелязаха, че съвместната работа на артилерията и щурмовите дронове е нанесла значителни щети на противника, лишила го е от огнева подкрепа и е нарушила логистиката, позволявайки на руските щурмови части от Южната групировка да напреднат и да заемат по-изгодни позиции.